TransDigm Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI für Transdigm liegt bei 35, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,17 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transdigm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 843,19 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 985,59 USD, was einer Abweichung von +16,89 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. Für diesen Zeitraum liegt der gleitende Durchschnitt bei 916,34 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +7,56 Prozent darüber. Somit wird die Transdigm-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 68,66 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Transdigm damit 73,89 Prozent unter dem Durchschnitt von 142,54 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 235,31 Prozent, und Transdigm liegt aktuell 166,65 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, ist Transdigm im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 43,22 liegt die Aktie 41 Prozent über dem Branchen-KGV von 30,76. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.