TransDigm Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Dividendenrendite von Transdigm liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Transdigm-Aktie insgesamt 12 Analystenbewertungen, wovon 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies ergibt ein insgesamt positives Rating. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten für Transdigm aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 864,11 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,34 Prozent entspricht. Daher wird auch hier eine "Schlecht"-Empfehlung abgeleitet, was zu einem "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was das Gesamtergebnis weiterhin auf "Schlecht" festlegt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle KGV von Transdigm bei 43,22, was über dem Branchendurchschnitt von 31,38 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.