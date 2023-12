TransDigm Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Transdigm hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 238,36 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Transdigm mit einer Underperformance von -169,7 Prozent abschneidet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 146,86 Prozent, wobei Transdigm 78,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 851,97 USD für die Transdigm-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1007,99 USD, was einer Abweichung von +18,31 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 935,34 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+7,77 Prozent Abweichung), wodurch auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Transdigm somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionsintensität im Internet hat langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf Transdigm gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete jedoch eine positive Entwicklung, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Transdigm-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 8 Gut, 4 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Kurzfristig wird sie ebenfalls als "Gut" eingestuft, basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Empfehlungen aus jüngster Zeit. Das Kursziel der Analysten liegt bei 864,11 USD, was zu einer erwarteten negativen Performance von -14,27 Prozent führen würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" seitens der Redaktion.