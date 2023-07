TransDigm Aktie: Es wird konkret!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Transdigm, die im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.07.2023, 13:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 878.84 USD.

Unser Analystenteam hat Transdigm auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transdigm liegt bei einem Wert von 50,08. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" (KGV von 40,34) über dem Durschschnitt (ca. 24 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Transdigm damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Transdigm-Aktie: der Wert beträgt aktuell 29,99. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, wir vergeben somit ein "Buy"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Transdigm ist auch auf 25-Tage-Basis überverkauft (Wert: 25,11). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Transdigm damit ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Transdigm als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 7 Buy, 4 Hold, 0 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 769,82 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -12,41 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 878,84 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".