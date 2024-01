TransDigm Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs von Transdigm verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 68,66 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 2310,96 Prozent, was einer Underperformance von -2242,3 Prozent für Transdigm entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 1381,43 Prozent, wobei Transdigm um 1312,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erreichte Transdigm daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Transdigm bei 1015 USD, was +5,18 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,35 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Transdigm derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -16,95 Prozent im Vergleich zu Unternehmen der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" führt. Aus diesem Grund erhält Transdigm von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um Transdigm wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Transdigm in diesem Punkt.