TransDigm Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Transdigm-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 27, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,92 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Transdigm.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Transdigm bei 959 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1223,41 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +27,57 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 1140,72 USD einen positiven Abstand von +7,25 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 47,42 für Transdigm, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 58,72. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen historischer Datenmengen haben ebenfalls zu einer überwiegend positiven Einschätzung geführt, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.