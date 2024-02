TransDigm Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Transdigm wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen, da es 47,44 beträgt, was 47 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 32,17 im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 910,06 USD, während der aktuelle Kurs bei 1146,39 USD liegt, was einer Abweichung von +25,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1045,46 USD liegt mit einem aktuellen Schlusskurs von +9,65 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Transdigm als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 50,32 und der RSI25 liegt bei 25,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung bzw. einer "Gut"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ebenfalls ein "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen, in denen positive Themen überwogen, im Vergleich zu drei Tagen mit negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Transdigm gesprochen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, mit insgesamt 7 "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal innerhalb der letzten zwei Wochen. Dadurch ergibt sich eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments als "Gut".