TransAlta im Check!

Der Aktienkurs von Transalta im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Versorgungsunternehmen zeigt eine Rendite von -11,19 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -9,28 Prozent lag, liegt Transalta um 1,9 Prozent darunter. Aufgrund dieser Performance im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Transalta in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Meinungen und Themen rund um das Unternehmen geäußert. Zusammen mit drei Handelssignalen ergibt sich ein Bild von 0 positiven und 3 negativen Signalen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie führt. Die Redaktion ist jedoch der Meinung, dass die Aktie von Transalta in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Transalta derzeit mit 2,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,37%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transalta beträgt 11, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 32. Dies deutet darauf hin, dass Transalta aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.