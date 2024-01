TransAlta Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Transalta":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Transalta jedoch merklich verschlechtert. Aus diesem Grund erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Transalta eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung und die Meinungen in sozialen Plattformen haben einen Einfluss auf die Aktienkurse. Unsere Analyse zeigt, dass die Kommentare zu Transalta größtenteils positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Zudem wurde die Analyse durch Handelssignale ergänzt, wobei neun konkrete Signale (6 "Gut", 3 "Schlecht") zu einer insgesamt "Gut" Bewertung führen.

Fundamental betrachtet ist Transalta aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5,87, während das Branchen-KGV bei 28,97 liegt. Auf fundamentaler Basis erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung.

Langfristig betrachtet erhält die Transalta-Aktie von Analysten die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen 8 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Auch das kurzfristige Kursziel der Analysten zeigt eine positive Performance von 56,13 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.