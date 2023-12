TransAlta Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Anleger: Die Stimmung unter den Anlegern basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Transalta diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgehende und automatische Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit erhält Transalta insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Vergleich mit anderen Unternehmen: In den letzten 12 Monaten erzielte Transalta eine Performance von -11,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche fielen im Durchschnitt um -8,41 Prozent, was bedeutet, dass Transalta im Branchenvergleich um -2,78 Prozent unterperformt hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -8,41 Prozent im letzten Jahr, und Transalta lag 2,78 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Dividende: Die Dividendenrendite von Transalta beträgt derzeit 2,1 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent. In der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche beträgt die Differenz -3 Prozent. Daher erhält die Transalta-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Transalta. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Transalta keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Transalta für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

