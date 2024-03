TransAlta Aktie: Was geht denn hier ab?

In den letzten zwei Wochen wurde Transalta von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Meinungsäußerungen zu diesem Thema. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine als "Schlecht" einzustufende Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Transalta bei -17,72 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" mit einer mittleren Rendite von -9,99 Prozent schneidet Transalta mit -17,72 Prozent deutlich schlechter ab. Daher ergibt sich hieraus ein "Schlecht"-Rating.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnittswert für den Schlusskurs der Transalta-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,63 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 9,25 CAD liegt somit um 20,46 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Betrachtung liegt der letzte Schlusskurs mit 9,94 CAD unter dem 50-Tages-Durchschnitt von 9,94 CAD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Transalta also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende von 2,31 % liegt Transalta im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" mit 5,61 % deutlich niedriger. Die Differenz beträgt 3,3 Prozentpunkte, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Basierend auf diesen Auswertungen ergibt sich insgesamt eine negative Einschätzung für Transalta in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die Branchenvergleich Aktienkurs, die technische Analyse und die Dividende.