TransAlta Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs der Transalta hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" durchschnittlich um -8,98 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Transalta eine Outperformance von +2,89 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor hat die Transalta überdurchschnittlich abgeschnitten, mit einer mittleren Rendite von -8,98 Prozent im letzten Jahr, was 2,89 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformances erhält die Transalta in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Transalta über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die Transalta in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Von Analysten wird die Transalta-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 8 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 16,17 CAD, was ein Aufwärtspotential von 46,7 Prozent bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Transalta eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transalta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 12,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,02 CAD liegt, was einer Differenz von -9,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 10,89 CAD, was einer ähnlichen Höhe (+1,19 Prozent) entspricht, und die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Transalta-Aktie für die technische Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.