TransAltaPref E Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Transalta im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" zeigt eine Rendite von -15,94 Prozent in den letzten 12 Monaten, was mehr als 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine Rendite von -8,92 Prozent aufweist, liegt Transalta mit einer Rendite von -15,94 Prozent um 7,02 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transalta-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um -14,27 Prozent von 12,12 CAD auf den aktuellen Kurs von 10,39 CAD abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 10,94 CAD um -5,03 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Transalta in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Transalta eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Analysten sind langfristig gesehen positiv gestimmt und vergeben dem Unternehmen insgesamt die Einschätzung "Gut". Von insgesamt 9 Bewertungen liegen 8 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" vor. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel eingestuft, und das Kursziel der Analysten liegt bei 16,22 CAD, was eine potenzielle Performance von 56,13 Prozent darstellt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion daher eine Gesamtbewertung von "Gut".