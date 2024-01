TransAltaPref E Aktie: Der Knaller!

Der Aktienkurs von Transalta zeigt eine deutlich bessere Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Während die durchschnittliche Rendite von Versorgungsunternehmen bei -9,22 Prozent liegt, kann Transalta eine Rendite von -6,09 Prozent verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Transalta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 12,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 10,77 CAD deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein nahezu gleicher Wert von 10,92 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Transalta-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 53,33 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Transalta eine erhöhte Diskussionsaktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Transalta eine positive Gesamtbewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung, die technische Analyse und das Sentiment, was das Vertrauen in das Unternehmen stärkt.