TransAltaPref E Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmungslage bei Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Transalta war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. In 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Transalta diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es wurden 5 "Gut"-Signale und 3 "Schlecht"-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Transalta aus den letzten zwölf Monaten zeigen 8 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen 2 positive und keine negativen Einschätzungen, was wiederum zu einer "Gut"-Gesamteinschätzung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 16,17 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 47,91 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,93 CAD) entspricht, was ebenfalls zu einer positiven Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Transalta mit 2,1 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 % für unabhängige Stromerzeuger und Energiehändler, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 12,14 CAD liegt, was unter dem letzten Schlusskurs von 10,93 CAD liegt und daher negativ bewertet wird. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 10,94 CAD, was in ähnlicher Höhe zum letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Transalta auf Basis der Stimmungslage der Anleger, der Analysteneinschätzungen, der Dividende und der technischen Analyse eine überwiegend positive Einschätzung, trotz einiger negativer Aspekte.