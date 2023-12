TransAltaPref E Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Transalta. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Konkret gab es 5 "Gut"-Signale und 3 "Schlecht"-Signale auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Transalta liegt der 7-Tage-RSI bei 50,6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,13, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Versorgungsunternehmen" hat Transalta im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,19 Prozent erzielt, was 1,83 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -9,36 Prozent, wobei Transalta aktuell 1,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 2,1 % liegt Transalta im Vergleich zum Branchendurchschnitt Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler (5,21 %) niedriger, wodurch die Einstufung "Schlecht" erfolgt.