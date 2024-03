TransAct Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien geben Aufschluss über das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Transact. Unsere Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Die Diskussionsstärke hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet, weshalb wir die Aktie als "schlecht" bewerten.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der Transact einen Kurs von 7,16 USD, was zu einer "schlechten" Einstufung führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 5,3 USD liegt und damit einen Abstand von -25,98 Prozent aufweist. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 6,98 USD, was einer Differenz von -24,07 Prozent entspricht und ebenfalls ein "schlechtes" Signal darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Hinweise darauf, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Transact liegt bei 54,4 Punkten, was als neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 75, was darauf hinweist, dass Transact überkauft ist und somit als "schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Transact derzeit unter dem Branchendurchschnitt mit 0 Prozent, was zu einer "schlechten" Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik führt.