TransAct Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Aktie von Transact wird derzeit von unseren Analysten kritisch bewertet, hauptsächlich aufgrund des Verhältnisses zwischen Dividende und Aktienkurs. Mit einem aktuellen Verhältnis von 0 liegt Transact 742,55 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wird die Aktie von Transact jedoch als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 13,86 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Der Branchendurchschnitt beträgt 44,92. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Transact derzeit bei 7,04 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,95 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -1,28 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,38 USD, was einer Distanz von +8,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Transact aufgrund der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Transact gab. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Aktie wurde in etwa gleich häufig diskutiert wie normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.