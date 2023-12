TransAct Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Transact-RSI liegt derzeit bei 52, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 36,12, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Bild zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 11598,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Computer & Peripheriegeräte, 11598,76) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Transact als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gebracht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen im Allgemeinen neutral gegenüber Transact eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Transact von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 15,08 Prozent erzielt, was 15,61 Prozent über dem Durchschnitt (-0,52 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -4,68 Prozent, und Transact liegt aktuell 19,76 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit einem "Gut".