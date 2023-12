TransAct Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Dividendenrendite von Transact beträgt derzeit 0 Prozent, was 11651,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Transact-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger bei Transact ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 45, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,65, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche hat Transact in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,9 Prozent erzielt. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 23,5 Prozent in der Branche, was einer Underperformance von -7,6 Prozent für Transact entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite bei 7,18 Prozent, wobei Transact um 8,72 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein Rating von "Neutral" in dieser Kategorie.