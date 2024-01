TransAct Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten beiden Wochen wurde Transact von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in diesem Zeitraum festgestellt. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Transact als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 13,63 um 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der bei 46,08 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine gute Bewertung.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im normalen Bereich liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 11546,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Transact eine schlechte Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Transact aufgrund der Anleger-Stimmung, der fundamentalen Analyse, des Sentiments und Buzz im Netz sowie der Dividendenrendite.