TransAct Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten vier Wochen wurden bei Transact keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Transact daher ein "Neutral"-Rating.

Vom Standpunkt der fundamentalen Analyse aus betrachtet, gilt die Aktie von Transact als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,76 insgesamt 70 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Computer & Peripheriegeräte", der bei 46,29 liegt. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb unsere Redaktion zu dem Schluss kommt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende hat Transact derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546.49%. Aus diesem Grund erhält die Transact-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Sollten TransAct Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich TransAct jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TransAct-Analyse.

TransAct: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...