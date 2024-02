TransAct Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Transact-RSI liegt bei 46,67, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 44,29, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Transact mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (11298,05 %) niedriger. Dies führt zu einer schlechten Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz, also wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz, geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Transact konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer guten Bewertung führt. Ebenso konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was ebenfalls zu einem guten Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Transact eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Transact daher eine gute Einschätzung und von der Redaktion ein gutes Rating für die Anlegerstimmung.