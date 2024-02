TransAct Aktie: Grund zur Freude?

Bei einer Dividende von 0 % schneidet Transact im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (11349,16 %) in Bezug auf die Ausschüttung schlechter ab, da die Differenz 11349,16 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Transact diskutiert. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, zeigen die Anleger auch vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Transact-Aktie bei 7,24 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,48 USD (+3,31 Prozent Unterschied), was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (7,33 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,05 Prozent Abweichung) eine kurzfristige "Neutral"-Bewertung in der Charttechnik. Insgesamt erhält Transact somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen 12 Monaten konnte Transact eine Performance von 6,64 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche im Durchschnitt um -0,96 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,6 Prozent im Branchenvergleich für Transact. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance jedoch um 568,86 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.