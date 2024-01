TransAct Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Dividendenrendite von Transact liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Transact, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, wodurch die Gesamtbewertung auf dieser Ebene ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Transact zeigt einen Wert von 26,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,11 und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Gut".