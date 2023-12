Trane Technologies Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse der Trane in den letzten 7 Tagen überverkauft sind, mit einem RSI-Wert von 11,25. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 32, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Trane in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten gab es 12 Analystenbewertungen für die Trane-Aktie, von denen 5 "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Trane-Aktie. Für die Trane-Aktie liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 197,45 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -17,76 Prozent hindeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet zeigen eine positive langfristige Stimmungslage für die Trane-Aktie. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Trane-Aktie um +22,64 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine positive Bewertung mit einer Abweichung von +10,73 Prozent.

Insgesamt erhält die Trane-Aktie in der einfachen Charttechnik ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.