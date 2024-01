Trane Technologies Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der aktuelle Trane-RSI liegt bei 60,07, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 30,84, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Trane zeigt, dass dieser mit 20,54 Prozent über dem GD200 (198,85 USD) liegt, was als positives Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 225,68 USD, was einem Abstand von +6,21 Prozent entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der Kurse aus 50 und 200 Tagen, so wird der Kurs von Trane insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Trane zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 4 Mal die Einschätzung "Gut", 6 Mal die Einschätzung "Neutral" und 1 Mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -17,44 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 197,9 USD. Insgesamt ergibt sich aus Sicht der institutionellen Analysten eine Bewertung auf der Stufe "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Trane diskutiert, und auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.