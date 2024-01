Trane Technologies Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) der Trane-Aktie liegt bei 52,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25 beträgt 30, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Die technische Analyse zeigt, dass die Trane-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis gut bewertet wird. Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, was zu einer schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Analysten schätzen die Trane-Aktie auf langfristiger Basis als neutral ein und erwarten ein Kursziel in Höhe von 197,9 USD, was einer schlechten Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher für die Trane-Aktie eine neutrale Bewertung.

