Trane Technologies Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Trane wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Die erhöhte Aktivität deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was eine Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Trane in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass Trane mit einem Kurs von 243,81 USD inzwischen +9,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +23,36 Prozent beläuft. Die Aktie wird also aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Trane führt bei einem Niveau von 35,12 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 28,29 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Trane-Aktie abgegeben, davon waren 5 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Trane-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trane vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 197,45 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -19,01 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (243,81 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Schlecht"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Trane somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Trane Technologies kaufen, halten oder verkaufen?

