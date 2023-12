Dalata Hotel Group PLC Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Dividendenrendite von Dalata Hotel beträgt 0,96 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,96 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Dalata Hotel daher in diesem Bereich ein "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dalata Hotel beträgt 10, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" durchschnittlich ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Dalata Hotel derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 4,28 EUR, während der Kurs der Aktie bei 4,63 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 4,22 EUR zeigt eine Abweichung von +9,72 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in technischer Hinsicht als "Gut" bewertet.

