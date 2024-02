Trajan Holdings Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "NGK Spark Plug":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trajan-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 58,52, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinausläuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Trajan.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine klare Tendenz, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Aktie von Trajan bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -24,65 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit -8,55 Prozent eine negative Tendenz. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.