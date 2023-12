Trainline Aktie: Das ist die Höhe!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen wurde ein grünes Stimmungsbarometer verzeichnet, und es gab keine negativen Diskussionen. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Trainline. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Trainline liegt bei 27,59 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 38,3 und wird als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Trainline-Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhalten, basierend auf 4 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen. Auch für den letzten Monat liegen 3 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 332,75 GBP, was einer erwarteten Performance von 3,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Trainline. Daher wird das Sentiment als "Neutral" eingestuft, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Zusammenfassend erhält Trainline daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Stufe.