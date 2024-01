Trainline Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Analystenrating für Trainline basiert auf den Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Dabei wurden 4 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen abgegeben, was zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" führt. In den letzten 30 Tagen gab es 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 332,75 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 3,4 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Trainline-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment für Trainline wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Trainline, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Trainline liegt bei 38,73 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Trainline derzeit als "Gut" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten darauf hin, dass die Aktie über dem Trendsignal liegt und somit positiv bewertet wird.

Insgesamt erhält die Trainline-Aktie laut den verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating, was auf eine positive Einschätzung der Analysten und eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments hinweist.