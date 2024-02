Trainline Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Stimmungs- und Buzz-Indikator gibt Aufschluss über die allgemeine Stimmung rund um Aktien und berücksichtigt dabei auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In Bezug auf die Aktie von Trainline zeigte die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine starke Aktivität, was zu einer positiven Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt erhält die Aktie von Trainline bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Trainline liegt aktuell bei 75,89 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine negative Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Trainline-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Trainline auf 276,43 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 311,2 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +12,58 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 316,39 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Trainline-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für Trainline aus den letzten zwölf Monaten ist größtenteils positiv, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Trainline aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 347 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Trainline-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.