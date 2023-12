Trainline Aktie: Sensationelle Entwicklung

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Trainline als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Trainline-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,77, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,36, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Trainline-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 261,87 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 326 GBP (+24,49 Prozent Unterschied), was daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (278,61 GBP) weisen positive Abweichungen auf und erhalten daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Trainline-Aktie daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Trainline fällt insgesamt positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 4 Buc, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie gemäß den vorliegenden Studien des vergangenen Monats als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Trainline liegt bei 332,75 GBP, was einer 2,07-prozentigen Entwicklung des Aktienkurses entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Analysten-Untersuchung.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um Trainline wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Trainline daher für diese Stufe eine "Neutral"-Einstufung.