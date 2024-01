Trainers House Oyj, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Aktie von Trainers House weist ein sehr hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 974,94 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (37,64) eine Überbewertung um 2490 Prozent darstellt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung der Aktie. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt Trainers House interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gab es in Bezug auf die Stimmungsänderung kaum signifikante Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aus diesem Blickwinkel.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 4,22 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,51 EUR deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +6,87 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,39 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+2,73 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Rating. Zusammenfassend erhält Trainers House auf Basis der trendfolgenden Indikatoren also ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 11,57 Prozent liegt, was 8,22 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 3,35) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Trainers House daher als "Gut". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.