Trainers House Oyj Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Das finnische Beratungsunternehmen Trainers House wird von Analysten als teuer bewertet, basierend auf dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 974,94. Dieser Wert liegt 2478 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Professionelle Dienstleistungen", dessen durchschnittliches KGV bei 37 liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Trainers House im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche "Industrie" mit einer Rendite von -8,31 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt die Rendite mit 9,13 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 0,82 Prozent. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird Trainers House als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Bereich ebenfalls "Neutral" lautet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Trainers House aufgrund des hohen KGV und der unterdurchschnittlichen Rendite eine "Schlecht"-Bewertung in den fundamentalen und Kursentwicklungskategorien, während das Sentiment und das Anleger-Sentimentsbarometer zu einer neutralen Bewertung führen.