Trainers House Oyj Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die technische Analyse der Trainers House-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,02 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,49 EUR weicht somit um -38,06 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,93 EUR) liegt unter dem gleitenden Durchschnitt (-36,64 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trainers House-Aktie damit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 818,32 auf, was 1790 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (43,3). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Trainers House zeigen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt.