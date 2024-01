Trainers House Oyj Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Trainers House-Aktie beträgt 46,85, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Trainers House aktuell bei 11,57 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Trainers House in den letzten Wochen kaum eine Veränderung. Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht ebenfalls neutral bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trainers House liegt bei 974,94, was über dem Branchendurchschnitt von 37,69 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Trainers House-Aktie in den verschiedenen Kategorien.