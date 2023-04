Trailer für Arnold Schwarzeneggers erste Serie im Netz

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Starke Action, viel Witz: in dem Trailer für die Action-Komödien-Serie "FUBAR" teilt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) mit Fäusten, Waffen und Charme aus. Der Streamingdienst Netflix stellte das knapp dreiminütige Video am Mittwoch (Ortszeit) ins Netz. Die Agenten-Serie mit Schwarzenegger in seiner ersten Serien-Hauptrolle läuft Ende Mai an.

Sylvester Stallone gratulierte seinem Kollegen auf Instagram zu der neuen Serie. "Großer Mann, die Sendung sieht großartig aus, ich werde sie mir anschauen."

Der "Terminator"-Star und Monica Barbaro (32, "Top Gun: Maverick") spielen Vater und Tochter, die zufällig herausfinden, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie sich für einen gemeinsamen Einsatz zusammenraufen.

Zur Besetzung gehören auch Gabriel Luna ("Terminator: Dark Fate"), Travis Van Winkle ("Transformers") und Jay Baruchel ("The Kindness of Strangers"). Produziert wird die Serie mit acht einstündigen Folgen von Skydance Television und "Sopranos"-Autor Nick Santora./mub/DP/zb