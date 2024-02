Traffic Technologies Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Traffic als neutral eingestuft werden kann. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Traffic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 beträgt 50, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich Traffic über einen längeren Zeitraum beobachten. Die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine mittlere Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Traffic in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Traffic von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut", was eine insgesamt "Gut"-Einstufung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Traffic-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,01 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Traffic somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.