Trafalgarew Homes Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Trafalgar Property-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,08 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,048 GBP, was einem Rückgang um 40 Prozent entspricht. Daher wird sie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,05 GBP, was einem Rückgang um 4 Prozent entspricht, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den sozialen Medien sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Trafalgar Property liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was als überkauft gilt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".