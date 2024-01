Traeger Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Traeger":

Die Stimmung und Bewertung für die Aktie von Traeger basieren auf verschiedenen Faktoren, darunter sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien. Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass diese überwiegend positiv sind. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Traeger in den sozialen Medien diskutiert. Insgesamt erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Bewertungen der Analysten aus Research-Abteilungen für die Traeger-Aktie zeigen, dass sie in den letzten zwölf Monaten mit einem "Gut", vier "Neutral" und keinem "Schlecht" bewertet wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". In den letzten Monat wurden eine "Gut"- und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen von Analysten abgegeben, was kurzfristig eine Einstufung als "Gut"-Titel ergibt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 3,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 32,78 Prozent bedeutet und somit die Gesamtbewertung als "Gut" bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Traeger-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3,5 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2,73 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 2,55 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Traeger-Aktie zeigt einen Wert von 56,25, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,11 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine Gesamteinschätzung der Traeger-Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung und kurzfristig, während die langfristige Einstufung "Neutral" ist.