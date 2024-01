Traeger Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Traeger":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die Stimmung rund um Traeger auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Traeger diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 2,59 USD der Traeger-Aktie -25,79 Prozent unter dem GD200 (3,49 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 2,54 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Traeger-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Traeger zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Traeger-Aktie liegt bei 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (43,87) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Traeger.