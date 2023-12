Traeger Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Traeger":

Die Analysteneinschätzung für Traeger zeigt insgesamt eine neutrale Haltung, basierend auf den Empfehlungen der Analysten. In den letzten 12 Monaten wurden 1 Kaufempfehlung, 4 neutrale Empfehlungen und keine negativen Empfehlungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es eine positive Empfehlung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als positiv bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,63 USD, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 36,79% entspricht. Dementsprechend wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die Traeger-Aktie derzeit überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der RSI der letzten 25 Tage zeigt hingegen eine weniger volatile Situation und führt zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Traeger-Aktie ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und den veröffentlichten Meinungen. Die Bewertung des Anleger-Sentiments fällt daher positiv aus.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat keine signifikante Veränderung gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert. Daher erhält die Traeger-Aktie in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine neutrale Bewertung.