Tradition trifft Innovation: Eine neue Generation von D&O-Analytics durch Zusammenarbeit von VOV und eagle lsp

Köln (ots) -Der D&O-Versicherungs-Spezialist VOV und der Legal Service Provider eagle lsp gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung einer Data-Analytics-Plattform zur datenbasierten Entscheidungsfindung sowie eines technologiegestützten Claims-Management-Prozesses.Die VOV hält seit ihrer Gründung vor mehr als 25 Jahren die Wissens- und Innovationsführerschaft auf dem deutschen D&O-Markt. Das gilt auch für die Entwicklung entsprechender Versicherungslösungen. Das Unternehmen hat sich vorgenommen, die daten- und technologiebasierte Modernisierung seines existierenden Modells in Bezug auf Produkte und Services weiter voranzutreiben.Im Fokus stehen dabei die umfassenden Aufgaben rund um Manager- und Organhaftung der VOV sowie die dafür erforderlichen Prozesse. Die 2022 gestartete Kooperation mit eagle lsp unterstreicht dies.eagle ist der führende Legal Service Provider im deutschsprachigen Raum und entwickelt innovative, technisch gestützte Lösungen für den Rechtsmarkt. Bislang konnte sich eagle im Bereich der Mass Litigation, Meldestellen-Services im Whistleblower-Kontext und eDiscovery einen Namen machen sowie zuletzt insbesondere auf dem Gebiet der Contract Analytics. Dafür wurde eagle erst kürzlich mit dem begehrten "Best of Legal"-Award der "WirtschaftsWoche" ausgezeichnet.Ihre besondere Expertise werden beide Unternehmen nun auf Basis ihrer strategischen Partnerschaft gebündelt in konkrete Projekte einfließen lassen:Zunächst wird die Auswertung von mehr als 3.000 D&O-Schadensfällen im Rahmen technologiegestützter Business Intelligence optimiert, um sie für die Entscheidungsfindung - beispielsweise bei der Entwicklung von Deckungskonzepten oder der Preisgestaltung - nutzbar zu machen. VOV und eagle werden auf diese Weise neue Standards im Bereich des Operating Models im D&O-Versicherungsmanagement etablieren.Weiterhin entwickeln VOV und eagle einen auf eDiscovery gestützten Prozess zur effizienten und beschleunigten Sachverhaltserfassung, der die Haftungs- und Deckungsprüfung im Rahmen der Schadenbearbeitung optimal unterstützt. Ziel ist eine weitere signifikante Verbesserung von Ergebnissen und der Servicequalität.VOV-CEO Alexander Probst sagt : "Um den hochkomplexen, dynamischen Anforderungen des modernen D&O-, Organhaftungs- und Rechtsmarktes in all seinen Facetten Rechnung zu tragen, ist neben der unverzichtbaren Arbeit erfahrener und hochspezialisierter Juristen, der zielgerichtete Einsatz innovativer Technologien absolut erforderlich. Durch die Zusammenarbeit mit eagle lsp halten wir unser Geschäftsmodell fit und machen technologische Trends und Innovationen erlebbar. Davon profitieren Kunden und alle beteiligten Stakeholder unmittelbar."Dr. Nikolaus Föbus, Gründungspartner und Geschäftsführer von eagle, ergänzt: "Die VOV ist wie wir bereit, in unsere strategische Partnerschaft zu investieren und gemeinsam bislang unerschlossenes Terrain zu erschließen. Wir versprechen uns eine Fülle von Erkenntnissen, die wir künftig in den Dienst der Entwicklung und Optimierung zeitgemäßer Versicherungsprodukte stellen werden."Über VOV D&O VersicherungenDie VOV ist Pionierin unter den deutschen D&O-Versicherungsanbietern. Seit 1996 agiert sie als Managementgesellschaft für namhafte Versicherer am Markt. Das sind heute: Continentale Sachversicherung AG, Generali Versicherung AG, HDI Global Specialty SE, Inter Allgemeine Versicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die VOV mit Sitz in Köln und Hamburg ist zuständig für die Bearbeitung und Verwaltung des gesamten D&O-Geschäfts rund um Organhaftung und Managerservices.Über eagle lspDie eagle lsp ist der führende Legal Service Provider im deutschsprachigen Raum und entwickelt innovative, technisch gestützte Lösungen für den Rechtsmarkt. eagle ist dabei Pionier auf dem Gebiet des Legal Tech, d.h. bei der Entwicklung und dem Einsatz von Technologie- und Prozessinnovationen. eagle kombiniert seine technischen Lösungen je nach konkretem Bedarf mit Juristen, Paralegals, Tech-Experten und Data Scientists aus einem aktuell mehr als 100 Personen umfassenden Service-Team und stellt damit der Fachexpertise seiner Partner - von DAX-Konzernen bis Mittelstand - eine effiziente und skalierbare Werkbank im juristischen Kontext zur Seite.Bildmaterial:Dr. Nikolaus Föbius - Portrait - HIRES, Quellenangabe: eagle lspAlexander Probst - Portrait - HIRES, Quellenangabe: Oliver GüthPressekontakt:VOV D&O VersicherungenSibylle Laux+49 221 931293-57slaux@vov.euIm Mediapark 550670 Kölnwww.vov.eueagle lsp GmbHLena Kamphaus+49 (0) 40 9999 798 0Lena.Kamphaus@eagle-lsp.deNeustädter Neuer Weg 2220459 Hamburgwww.eagle-lsp.deOriginal-Content von: VOV GmbH, übermittelt durch news aktuell