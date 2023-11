Tradewind Finance als bestes Factoring-Unternehmen Deutschland 2023 und bestes NBFI Management-Team Deutschland 2023 ausgezeichnet

Mönchengladbach, Deutschland (ots/PRNewswire) -Tradewind Finance (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4013415-1&h=1857875509&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4013415-1%26h%3D725599471%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tradewindfinance.com%252F%26a%3DTradewind%2BFinance&a=Tradewind+Finance), ein internationales Handelsfinanzierungsunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, wurde bei den 2023 Global Banking & Finance Awards® als bestes Factoring-Unternehmen Deutschland 2023 und bestes NBFI Management-Team Deutschland 2023 ausgezeichnet.Die Auszeichnungen wurden von Global Banking & Finance Review, einem in London ansässigen (London-based) Magazin für Wirtschafts-, Finanz- und Technologienachrichten, das in über 200 Ländern gelesen wird, verliehen.Tradewind erhielt die Auszeichnungen nicht nur für seine deutsche Grundlage und seine globale Präsenz, sondern auch für seine verantwortungsvolle Finanzierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4013415-1&h=2406167457&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4013415-1%26h%3D1528403148%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tradewindfinance.com%252Fcorporate-responsibility%252F%26a%3Dresponsible%2Bfinancing&a=verantwortungsvolle+Finanzierung) und sein umfassendes Engagement für Nachhaltigkeit, seinen Fokus auf Wachstum, insbesondere in Märkten, in denen der Zugang zu Handelsfinanzierungen begrenzt ist, die Zuverlässigkeit seiner Finanzdienstleistungen zur Unterstützung der langfristigen Ziele seiner Kunden und ein Management-Team, das jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Handel, Finanzen und Lieferketten vereint.Tradewind ist auch bestrebt, neue digitale Technologien einzuführen, die es den Kunden erleichtern, sich zeitnah Finanzmittel zu sichern.Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Präsenz auf die südostasiatischen Märkte, darunter Vietnam, Indonesien und die Philippinen, ausgeweitet. Das Unternehmen hat auch weiterhin dem Umweltschutz und anderen ESG-Initiativen Priorität eingeräumt. Tradewind dehnt diese Priorität auf die Unternehmen und Tochtergesellschaften aus, mit denen sie zusammenarbeiten, um Partnerschaften zu gewährleisten, die die ESG-Standards einhalten.Kürzlich investierte Tradewind im Rahmen ihres CO₂-Kompensationsprogramms in ein Projekt für erneuerbare Solarenergie in Madhya Pradesh, Indien.Weitere Informationen über Tradewind und seine Handelsfinanzierungsdienste, zu denen auch Exportfactoring- und Lieferkettenfinanzierungslösungen gehören, finden Sie unter www.tradewindfinance.com.Informationen zu Tradewind FinanceTradewind Finance wurde im Jahr 2000 gegründet und unterhält ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen, darunter in Bangladesch, Brasilien, Bulgarien, China, Hongkong SAR, Ungarn, Indien, Pakistan, Peru, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA, sowie den Hauptsitz in Deutschland. Indem sie Finanzierung, Kreditabsicherung und Inkasso in einer einzigen Suite von Handelsfinanzierungsprodukten kombinieren, bietet Tradewind den Exporteuren und Importeuren der Welt effiziente, flexible und erstklassige Dienstleistungen.contact@tradewindfinance.comMedienkontakt:contact@tradewindfinance.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2263763/Tradewind_Finance_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tradewind-finance-als-bestes-factoring-unternehmen-deutschland-2023-und-bestes-nbfi-management-team-deutschland-2023-ausgezeichnet-301980207.htmlOriginal-Content von: Tradewind Finance, übermittelt durch news aktuell