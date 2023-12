Tradeweb Markets-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American Platinum":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tradeweb Markets betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tradeweb Markets überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,49, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Tradeweb Markets derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 78,68 USD, während der Aktienkurs bei 90,4 USD liegt, was einer Abweichung von +14,9 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 89,48 USD, was einer Abweichung von +1,03 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 45,62, was darauf hinweist, dass die Börse 45,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Tradeweb Markets zahlt. Dies ist 13 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.

Schließlich weist Tradeweb Markets eine Dividendenrendite von 0,44 Prozent auf, was 5,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.