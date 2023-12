Tradeweb Markets Aktie: Das darf nicht passieren!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine negative Stimmung unter den Anlegern. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders wurde über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tradeweb Markets diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tradeweb Markets-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 78,76 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 87,94 USD liegt demnach deutlich darüber (+11,66 Prozent), wodurch die Aktie positiv bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 89,62 USD und somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Tradeweb Markets-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Tradeweb Markets beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,38 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht" von unseren Analysten.

Bei der Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Tradeweb Markets aktuell mit einem Wert von 82,65 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".