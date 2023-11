Tradeweb Markets Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Dividendenrendite von Tradeweb Markets beträgt derzeit 0,44 Prozent, was 14,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branchendurchschnitt: 14,82 Prozent). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von Tradeweb Markets eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Diskussionen über Tradeweb Markets in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten beiden Wochen gab es insgesamt überwiegend positive Meinungen und Kommentare. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Daher stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Tradeweb Markets aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tradeweb Markets-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 77,65 USD, während der letzte Schlusskurs bei 95,01 USD liegt, was einer Abweichung von +22,36 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 87,1 USD liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (+9,08 Prozent). Insgesamt erhält die Tradeweb Markets-Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich hat Tradeweb Markets in den letzten 12 Monaten eine Performance von 63,99 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um 5,58 Prozent, was einer Outperformance von +58,41 Prozent für Tradeweb Markets entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,19 Prozent, wobei Tradeweb Markets 61,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Tradeweb Markets ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.